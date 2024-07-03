Украинский БПЛА уничтожили над территорией Подмосковья этой ночью

Минувшей ночью средства ПВО уничтожили над территорией России несколько украинских беспилотников, говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны РФ.

По данным военного ведомства, киевский режим пытался совершить террористические атаки с помощью БПЛА самолетного типа. Пять дронов уничтожили над территорией Белгородской области, четыре — в Брянской области и один — в Московской.

Кроме того, дежурные огневые средства ВС РФ уничтожили в акватории Черного моря два катера без экипажа, которые следовали в сторону Новороссийска, указали в российском Минобороны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал атаку ВСУ на пляж в Севастополе терактом против мирных людей.