Украинский конфликт уже почти завершен. То, что сейчас происходит, является агонией официального Киева, и по этой причине гражданам страны важно не попасться военкомам и уцелеть. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

По мнению парламентария, Украина уже фактически проиграла свое противостояние с Россией. До конца боевых действий осталось уже немного, поэтому всем украинцам стоит постараться сберечь себя.

«Старайтесь не попадаться ТЦК. Все скоро закончится. Останьтесь живы», — указал он.

Дубинский добавил, что киевский режим уже бьется в агонии, и все происходящее в последнее время является его конвульсиями.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о возможном первом шаге к установлению мира с Россией. Он считает, что для начала может быть проведено освобождение заключенных, а также объявлено о перемирии в небе и на море. Все эти шаги поспособствуют дальнейшему прекращению всех боевых действий.