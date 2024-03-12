Украинский дрон атаковал гуманитарный конвой из Башкирии под Донецком

Один грузовик получил повреждения после того, как ВСУ попытались нанести по нему удар беспилотником. Машина в это время везла гуманитарный груз мирным жителям. Об этом сообщил председатель башкирского парламента Константин Толкачев в соцсети «ВКонтакте».

Гуманитарный груз двигался в Донецкую народную республику в составе целой колонны автотранспорта. Его сопровождал один из депутатов парламента Башкирии. Уже неподалеку от Донецка колонна попала под удар с украинской стороны.

«Машину посекло осколками. К счастью, никто не пострадал, все живы и здоровы. Машина получила ряд повреждений», - написал Толкачев.

Он добавил, что судя по всему, оператор беспилотника целился в кабину грузовика, но промахнулся. Фургон шел на большой скорости, и это спасло его. После удара грузовик не сумел продолжить движение самостоятельно, его пришлось эвакуировать другой группе.

Ранее сообщалось, что над российской территорией за прошедшую ночь было сбито 25 беспилотников ВСУ. Их перехватывали над Московской, Ленинградской, Тульской, Белгородской, Курской и Орловской областями.