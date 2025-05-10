Украинский дрон атаковал памятник советским летчикам в Курской области

Врио губернатора Александр Хинштейн в официальном канале в телеграм сообщил об атаке ВСУ. Их дрон атаковал памятник в Беловском районе.

FPV-дрон направили на поселок Коммунар, где находится важный памятник советским летчикам. Это произошло на следующий день после того, как Россия отпраздновала 80-летие Великой Победы.

«Памятник — не военная цель, он не может представлять никакой угрозы людям. И тем не менее, наши объекты памяти, истории, культуры и религии регулярно попадают под удары украинской хунты», — добавил врио губернатора.

Отмечается, что поврежден монумент памяти 88-го Гвардейского истребительного авиационного полка. Объект обещали восстановить.

Отдельно подчеркнули, что в результате атаки ВСУ нет жертв и пострадавших.

Ранее сообщалось, что ВСУ в День Победы атаковали здание правительства в Белгороде.