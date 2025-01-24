Военкор Сладков призвал «устроить апокалипсис» в ответ на ночные атаки ВСУ

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков выразил обеспокоенность в связи с тем, что Россия не ответила на ночные атаки украинских боевиков на российские регионы. Он опубликовал свое заявление в аккаунте в соцсетях.

В ночь на 24 января беспилотные летательные аппараты атаковали несколько субъектов Российской Федерации. Под удар попали Рязанская, Тульская, Брянская, Самарская, Саратовская области, а также Республика Татарстан, Курская область и Подмосковье.

По словам Сладкова, Москва просто обязана устроить киевскому режиму самый настоящий апокалипсис.

В Сети паблики выложили снятые на камеру очевидцами первые секунды падения вражеского беспилотника на территорию НПЗ в Рязанской области. Буквально сразу же прогремел сильный взрыв и начался пожар. Пламя в считанные минуты начало распространяться по территории. Огонь и клубы дыма поднялись до небес.

Ранее стало известно, что в Рязанской области средствами ПВО и РЭБ уничтожены БПЛА, заявил губернатор Малков. В ходе ликвидации вражеской авиатехники прогремело не менее 12 взрывов.