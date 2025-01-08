Плохое оснащение и низкий моральный дух военнослужащих 155-й бригады ВСУ, чей личный состав обучался во Франции, стали причиной высокого уровня дезертирства. Об этом заявил Михаил Драпатый, командующий сухопутными войсками украинской армии. Запись об этом он сделал в запрещенной в РФ социальной сети.

Военный отметил, что 155-я бригада создавалась в сжатые сроки, и далеко не все было сделано для того, чтобы как следует оснастить часть техникой и вооружением. Несмотря на обучение во Франции, ее подразделения не прошли достаточное боевое слаживание.

«Главный вызов, с которым столкнулась бригада, это низкая эффективность и мотивация командиров, управляющих людьми. Это, а также привлечение подразделений в боевые действия, обуславливают количество дезертирства в 155 бригаде», — указал он.

Высшее командование не сумело вовремя обратить внимание на ситуацию. Теперь же запускается специальная горячая линия, на которую могут позвонить бойцы и сообщить о существующих проблемах.

Ранее пленный украинец пожаловался, что его обманом отправили выполнять невыполнимое задание. Он был включен в группу возрастных бойцов и отправлен вместе с ними охранять некий объект на три дня якобы в спокойное место. Там бойцы попали под обстрел и начали нести потери. Командование ВСУ отказалось от эвакуации группы.