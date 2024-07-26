Украинский комбат раскритиковал генералов за огромные потери под селом Прогресс

Отряды ВСУ понесли «определенные» потери в боях под селом Прогресс в ДНР, и виноваты в этом слишком жесткие приказы украинских генералов. Соответствующее заявление сделал комбат 47-й механизированной бригады украинских ВС Александр Ширшин в беседе с изданием hromadske.

Комбат рассказал, что такие большие потери для украинской стороны под данным селом связаны с тем, что генералы отдали солдатам приказ «ни шагу назад» и стоять «до последнего солдата». Ширшин рассказал журналистам, что там армия понесла «определенные» потери, которых по словам комбата, можно было бы избежать.

Военнослужащий добавил, что по его мнению, стоило просто «отдать» село противнику и отступить за другие рубежи. Говоря о своей бригаде он также уточнил, что в какой-то момент она оказалась попросту окружена Армией России, замкнувшей противника в кольцо.

Ширшин рассказал, что в данном районе были «определенные провалы у соседей», при этом ситуация и дальше остается для украинской стороны тяжелой, так как определенные части ее обороны рассыпаются.

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