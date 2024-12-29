В Курской области российским солдатам сдался в плен штурмовик ВСУ, который в действительности оказался летчиком, переведенным в пехотную часть. Такие сведения появились у телеграм-канала «Северный ветер».

Бойцам ВС РФ в Курской области в плен сдался украинский военный. Он заявил, что является летчиком и ранее служил в бригаде транспортной авиации. Затем его перевели в пехоту и стали перебрасывать из части в часть, пока он не очутился на территории РФ. Все это говорит о том, что даже элиту армии, которую приходится готовить по многу лет, перестали беречь.

«Это является очередным доказательством, что командование ВСУ уже не видит смысла в инженерах, летчиках, военнослужащих подразделений ПВО, РЭБ и др. — их всех превращают в «пушечное мясо», — указал микроблог.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ под Работино попытались изобразить хоть какой-то свой успех на передовой, и с этой целью сбросили свой национальный флаг на позиции россиян. Военнослужащие ВС РФ только посмеялись в ответ и заявили, что уже устали протирать полы подобными флагами.