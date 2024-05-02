Украинский министр Кулеба признал повреждение половины энергетической системы страны

Больше половины всей энергосистемы на Украине повреждено российскими ударами. Такое сообщение сделал глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Его слова привел журнал Foreign Policy.

Руководитель МИД признал, что российские удары нанесли огромный ущерб энергосистеме Украины. Повреждения имеет большая часть всех инфраструктурных объектов.

«Более половины энергетической системы повреждено», - указал министр во время интервью.

Украинским энергетикам из-за больших потерь генерации приходится заимствовать энергию за рубежом. Временами это происходит на протяжении суток и более. В то же время украинцев просят по максимуму экономить электричество и по возможности не подключаться к сети во время пиковых нагрузок.

Ранее Кулеба подверг критике оборонно-промышленный комплекс Запада. Он считает, что его союзники заметно отстают в этой сфере от России, поэтому целому ряду правительств надо взять курс на ликвидацию отставания в области промышленного производства вооружений и боеприпасов.