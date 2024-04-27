Украинский «Нафтогаз» заявил о повреждении своих инфраструктурных объектов

Несколько объектов газовой инфраструктуры были повреждены на Украине. Об этом заявили представители компании «Нафтогаз», написав об этом в одной из социальных сетей.

По утверждению компании, все повреждения получены в результате российских ударов по регионам Украины. Они были нанесены сегодня утром.

«В результате обстрела вооруженных сил Российской Федерации объекты газовой инфраструктуры «Нафтогаза» получили повреждения», - записали сотрудники этой организации.

Тем не менее, по их утверждению, все эти повреждения никак не отразятся на предоставлении услуг потребителям на территории Украины.

Ранее пресса сообщила, что на Украине под удар попали сразу четыре тепловые электростанции. Все они получили повреждения в результате прилета российских ракет «Кинжал».