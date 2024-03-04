ВСУ атаковали село в Курской области: есть значительные повреждения

Днем понедельника, 4 марта, украинские военные вновь обстреляли территорию Российской Федерации. Очередной обстрел пришелся на Курскую область, сообщает глава региона Роман Старовойт на своей странице в социальной сети.

По его данным, к счастью, среди мирных граждан никто не пострадал. Но есть значительные повреждения, в частности, повреждены торговые здания, а также еще и один дом.

Помощь пострадавшим собственникам, которые сейчас оказались в непростой ситуации, будет оказана со стороны властей, добавил глава Курской области Роман Старовойт.

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