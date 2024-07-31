Пожар в торговом центре в Крыму полностью потушили

Пожар в симферопольском торговом центре полностью потушен. Об этом говорится в сообщении , опубликованном в канале МЧС России.

О возгорании стало известно вечером, 30 июля. Как сообщал «Mash на волне», огонь возник в детской комнате ТЦ «Лоцман», расположенном на улице Севастопольская в Симферополе. Уточнялось, что на место происшествия прибыл глава регионального управления МЧС.

Как сообщало ведомство, огонь охватил 500 квадратных метров. На месте работала бригада из 39 огнеборцев и 12 единиц специальной техники. Людей полностью эвакуировали из торгового комплекса. Причины возгорания выясняются.

Ночью 31 июля в Новой Москве загорелась кровля детской комнаты, расположенной в частном клубном доме в поселке Михайлово-Ярцевское. Сотрудники МЧС России оперативно справились с огнем. О жертвах и пострадавших не сообщалось.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ в Курской области загорелся объект. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Накануне Mash сообщил, что футболисты «Зенита-2» сожгли баню в Железноводске Ставропольского края, где у команды проходил тренировочный сбор.