Украинский обстрел уничтожил пост радиационного контроля неподалеку от Запорожской АЭС

Украинская артиллерия нанесла удар по посту радиационного контроля рядом с Запорожской атомной электростанцией. В итоге этот пост полностью уничтожен. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы ЗАЭС.

Ранее в поселке Великая Знаменка, который находится в Запорожской области, размещался пост, который занимался контролем радиационной обстановки.

«Пост полностью уничтожен в результате артиллерийского обстрела ВСУ», - указали представители пресс-службы электростанции.

После этого сотрудники АЭС предприняли все необходимые действия, чтобы восстановить мониторинг радиационной обстановки. Такой контроль обязателен в санитарной зоне ЗАЭС, чтобы вовремя предпринять меры в случае повышения фона радиации. В данный момент этот фон не превышает естественных значений.

Ранее по поводу ситуации вокруг ЗАЭС высказался глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он указал, что все семь столпов ядерной безопасности в данном месте уже скомпрометированы, частично либо полностью. Гросси считает, что текущая обстановка в Запорожье крайне нестабильна.