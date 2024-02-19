Украинский офицер: Авдеевку потеряли из-за военного превосходства российской армии

Российские военные совершенствовали свое воинское мастерство, что позволило им взять Авдеевку, заявил изданию «Страна.ua» офицер ВСУ.

Он отметил, что россияне научились уничтожать логистику ВСУ. Это привело к тому, что подразделения на передней линии фронта оказывались без необходимого количества боеприпасов и не могли оказывать должного сопротивления. Из-за этого в украинской обороне постепенно образовывались бреши.

Также офицер рассказал, что российские военные стали более эффективно использовать артиллерию. Они наносят удары сразу же после обнаружения цели.

Кроме того, россияне сбивали с толку противника разнообразной тактикой с применением отвлекающих ударов.

Ранее сообщалось, что в Авдеевке российские военные обнаружили более двух десятков раненых бойцов ВСУ, которых их товарищи решили не эвакуировать.