Военнослужащие Армии России при зачистке Авдеевки нашли и эвакуировали на безопасную территорию ДНР более двух десятков раненых украинских бойцов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службу региона, всех их командиры оставили умирать на поле боя.

Напомним, утром в субботу, 17 февраля, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки. ВСУ в боях за данный ключевой населенный пункт потеряли порядка 1500 боевиков.

«Своих раненых они (ВСУ — прим. ред.) бросили умирать. Наши ребята эвакуируют и спасают их. На данный момент вывезли более двух десятков раненых», — сообщили оперативные службы ДНР.

Там также рассказали, что само военное командование ВСУ хаотично и в панике бежало из Авдеевки еще до объявления о выводе войск.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.