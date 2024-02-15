Украинский офицер Кротевич нашел ошибку в командовании ВСУ в Авдеевке

Начальник штаба нацбата «Азов»* Богдан Кротевич раскритиковал ВС Украины за действия в Авдеевке, где развернулось ожесточенное противостояние, пишет «Страна».

Майор Богдан Кротевич раскритиковал тактику украинских военных, которые следуют нелогичным указам командиров. По его мнению, российскую армию нельзя атаковать в лоб, а именно так поступили ВСУ в Авдеевке. Теперь украинской стороне лишь останется уходить в глухую оборону.

Эксперты уже полагают, что украинская армия сдаст Авдеевку. Кротевич считает, что это возможно.

«Да и вообще, с любой армией (нельзя в лоб — прим.ред.), как пьяные алкаши, обмениваться прямыми ударами – это глупо. Почему мы постоянно упираемся в одну и ту же ошибку?! Не технологический прогресс нас спасет, вам хоть миллион Хаймарсов дай – важно как вы будете их использовать!» — написал Кротевич в соцсети.

Кротевич посчитал, что командованию ВСУ нужно работать над маневренностью. Например, военный считает логичным обрезать наступающие силы с фланга, а не кидаться в авангард.

Ранее сообщалось, что мирный житель не сдержал эмоций после прихода русских военных в Авдеевку.

*запрещенная в РФ террористическая организация