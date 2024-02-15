Мирный житель, эвакуированный из Авдеевки, расплакался при виде русских флагов

Мирный житель Авдеевки, который был в числе первых эвакуирован из города, расплакался при виде русских флагов. Об этом рассказал в своем канале министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.

Петр Михайлович, который был эвакуирован из Авдеевки одним из первых, рассказал министру, какие чувства испытал при виде русских солдат. Мужчина, не сдерживая эмоций, рассказал, как заплакал, когда увидел российские флаги. По словам спасенного, в Авдеевке оставалось всего четыре дома, остальных домов, где когда-то жили, уже практически не было. Но и эти четыре дома разбомбили за одну ночь.

Начало бомбежки мужчина застал дома, но тут же побежал прятаться в погреб. Утром, выбравшись наружу, он увидел, что нет больше дома, гаража, уцелела только его любимая кошка. Сам он уцелел, а вот соседям не повезло: один погиб, другой был серьезно ранен.

Теперь Петр Михайлович хочет найти дочь и внучку, которые спаслись от украинской армии либо в Донецке, либо в Москве.

Петр Михайлович сумел выбраться из Авдеевки, но там еще остаются люди, которые также ждут освобождения.