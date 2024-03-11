Украинский пленный рассказал о брошенных командованием подразделениях в Авдеевке

Отступление ВСУ из Авдеевки превратилось в беспорядочное бегство. Часть подразделений осталась на своих позициях, про них попросту забыли. Никто так и не передал им приказ на отход. Рассказ украинца, который попал в плен в Авдеевке, привели РИА Новости .

Виталий Цалко и его сослуживцы пробыли на позиции 6 дней, хотя ротация должна была быть проведена уже через двое суток. У них закончились еда и питьевая вода, а также села рация. Группа украинских солдат отправилась в тыл, чтобы узнать, что же происходит. Она вышла к тому месту, до которого их довозил транспорт при выдвижении на передовую. Уже там украинцы обнаружили, что это место перешло в руки ВС РФ.

«Я слышал, что это русские военные — сразу отдал оружие», - указал он.

Цалко пробыл на линии фронта неполных два месяца. Выход на передовую стал для него вторым и последним. В первый раз он пробыл в траншеях трое суток, вместо положенных двух. Во второй раз все закончилось пленом.

Ранее другой пленный украинец рассказал об ожиданиях ВСУ от нового главнокомандующего. По его словам, все украинские военные ждали заключения перемирия. Они считали, что Сырский сумеет договориться на этот счет с Зеленским, но все ожидания рухнули.