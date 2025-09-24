Украинский ресурс подтвердил продвижение российских сил в Донбассе

Украинский аналитический проект Deep State сообщил, что российские подразделения вышли на позиции в двух километрах от населенного пункта Дроновка в Донбассе. Информацию передает РИА Новости . Взятие этой территории, по оценке ресурса, позволит перерезать пути снабжения украинской группировки в Северске.

В публикации в Telegram отмечается, что российские войска используют численное превосходство и слабые места в оборонительных порядках, продвигаясь вглубь территории, где стараются закрепиться и расширить контроль над местностью.

К сообщению прикреплено видео, на котором, как утверждается, зафиксированы российские военнослужащие в здании к востоку от Дроновки. По мнению аналитиков, это подтверждает успешное продвижение ВС РФ вдоль правого берега Северского Донца и усиливает угрозу для коммуникаций украинских сил, удерживающих Северск.

