Украинский снаряд попал в детский сад в Горловке

ВСУ обстреляли Горловку во вторник, 26 декабря. Об этом в своем официальном канале сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

По данным Приходько, снаряды упали в Никитовский район Горловки, в результате инцидента снова был поврежден детский сад №134, который располагается в жилом массиве «Комсомолец».

О пострадавших в результате ЧП не сообщается. Напомним, что данный детский сад уже попадал под украинские снаряды даже в декабре текущего года.