В Курской области украинских военных, по словам пленного военнослужащего ВСУ Владимира Самороченко, инструктировали убивать мирных жителей и пленных российских солдат после допросов. Об этом он рассказал на видео, опубликованном Министерством обороны РФ.

По его утверждению, командиры приказывали не проявлять жалости к гражданским, чаще всего их расстреливали. Самороченко сообщил, что находился на позициях в Курской области всего шесть дней, после чего был ранен и захвачен в плен.

До этого, 13 сентября 2024 года, его задержали сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования). На него надели наручники и доставили в военкомат, где он провел ночь. На следующий день его отправили в учебный лагерь. По словам пленного, подготовка в лагере была поверхностной и неэффективной.

Ранее пленный польский наемник рассказал о наборе ВСУ в свои ряды всех иностранцев без разбора.