Украинский военнопленный сообщил об офицере ЦРУ во главе отряда наемников

По его словам, отряд наемников состоял из граждан Германии, США, Великобритании, Польши и Австралии. У каждого иностранного боевика был заключен контракт с ВСУ. Многие из них имели боевой опыт, полученный в Афганистане и Ираке.

Сам Водян был мобилизован из Николаевской области. Он проходил подготовку на полигоне, который находился в двух с половиной часах езды от зоны боевых действий. В плен военнослужащий был взят во время штурма села Первомайское в ДНР.

Ранее украинский военнопленный Владимир Бугарь рассказал о тяжелом положении простых солдат в ВСУ.