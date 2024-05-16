По мнению представителя ВСУ, армия Украины попала примерно в ту же ситуацию, которая была при боях за Артемовск. Его слова привела газета The Wall Street Journal.

Украинский военнослужащий, командующий одним из подразделений, считает, что ВСУ попали ровно в ту же ситуацию, в которой они же находились во время защиты Артемовска в прошлом году. Год назад Украина так и не смогла отстоять этот город, который она переименовала в Бахмут.

«У нас на руках оказался еще один Бахмут», - указал офицер.

Представители украинских властей уже признали, что потеряли контроль над северной и западной частями Волчанска. В данный момент в населенном пункте идут ожесточенные бои. Даже Зеленский согласился с тем, что ситуация в Харьковской области для Киева становится критической.

Ранее украинский Генштаб сообщил о переброске резервов под Харьков. Их пришлось задействовать после стремительного продвижения российских войск на протяжении нескольких дней.