Украинское командование вывело с передовой под Авдеевкой часть своих подразделений

Киев испугался, что его части в районе Авдеевке будут отрезаны от основных сил, и предпринял вывод части военнослужащих с линии боевого соприкосновения. Об этом заявил Игорь Кимаковский, советник главы Донецкой народной республики. Его слова привел ТАСС .

По утверждению советника, отводу подверглись некоторые подразделения ВСУ, которые ранее занимали оборону в Семеновке и Бердычах.

«На этом участке фронта для них сложилась не самая благоприятная ситуация, которая чревата окружением», - указал он.

Кимаковский также сделал предположение, что отведенные части могут быть переброшены на другие участки фронта на авдеевском направлении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинская армия начала резко наращивать свою численность в районе Часова Яра. На передовую практически непрерывным потоком идут подкрепления из живой силы, туда же стягивается техника.