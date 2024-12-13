Украинского генерала-дебошира Луценко сняли с должности из-за прорыва ВС РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили руководство обороной Красноармейска (украинское название Покровск) и Курахово. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале.

По информации Безуглой, генерал Александр Луценко был снят с поста командира оперативно-тактической группировки «Донецк», которая отвечала за защиту Красноармейска и Курахово.

«Генерала Луценко уволили с должности командующего ОТГ «Донецк». Это касается обороны всего покровского и кураховского направлений, включая защиту Покровска, а также противодействия наступлению россиян на Запорожье и Днепр», — написала она в телеграм-канале.

На его место назначен генерал Тарнавский. Она отметила, что новый командующий обладает опытом проведения операций в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что спецназ КНДР принял участие в бою в поселке Плехово в Суджанском районе Курской области.