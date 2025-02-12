По словам военного политолога Александра Перенджиева, украинская армия планирует наступление на приграничные с Незалежной регионы РФ – на Белгородскую и Брянскую области. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что киевский режим желает захватить территории нашей страны с целью вести переговоры об урегулировании конфликта с более выгодных позиций, то есть с позиций обмена территорий. Их задачей является попытка отвлечения российской армии от успешного наступления в Донбассе, вынудить их начать переброску сил.

По мнению эксперта, украинские войска также могут постараться забросить диверсантов в регионы, где расположены важные объекты, прежде всего атомные электростанции. Это касается Смоленской и прочих АЭС. Российские войска смогут задействовать тыловые резервы с целью не допустить захвата стратегических объектов.

Ранее российский военкор обратился к Зеленскому из-за зверств ВСУ в Курской области.