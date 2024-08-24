Украинского снайпера обвинили в наведении российской ракеты на собственное подразделение

Военнослужащий ВСУ из части специального назначения передал с помощью интернета российской стороне координаты места дислокации своей части, за счет чего по ней ударили ракетой «Искандер-М». Об этом сказано в постановлении украинского суда, данные об этом привели РИА Новости.

Шевченковский районный суд еще в начале июля текущего года издал документ, в котором назвал виновника удара по части специального назначения. Подразделение, которое базировалось на авдеевском направлении, попало под воздушный ракетный налет из-за бойца этого же отряда, служившего в нем снайпером. Он якобы был завербован российскими спецслужбами, и через телеграм-канал передавал секретную информацию за вознаграждение.

«Российскими войсками был совершен удар ракетой, в результате чего погибли и получили ранения военнослужащие его подразделения, в том числе из руководящего состава», - указан в постановлении итог действий украинца.

Ранее сообщалось, что российские бойцы морской пехоты взяли в плен на территории Курской области почти 40 солдат ВСУ. 18 из них были пленены в районе населенного пункта Спальное, и еще 19 — поблизости от Ольговки.