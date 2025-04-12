Украинца дважды не впустили в Россию из-за найденных в смартфоне контактов СБУ

Гражданин Украины дважды пытался въехать на российскую территорию, но ему было отказано из-за найденных в его телефоне контактов украинской Службы безопасности. Об этом рассказало РИА Новости.

Украинский подданный в 2024 году дважды с промежутком в два месяца совершил попытки въезда в РФ. Каждый раз ему было отказано представителями пограничной службы. У украинца были найдены в телефоне номера работников ВСУ, СБУ и МВД Украины. Это и стало основанием для отказа.

Мужчина попытался оспорить такое решение через суд. Он утверждал, что в России живут его брат и мать. Сам он якобы является специалистом по уходу за пожилыми людьми, а также платит в РФ налоги. Суд рассмотрел эту жалобу и постановил, что решения об отказе во въезде являются законными. Постановление было вынесено в конце марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии пограничники задержали американца, который нелегально пересек границу. Мужчину обнаружили в товарном поезде, который въехал в страну из Литвы. Нарушителя задержали.