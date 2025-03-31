В Белоруссии задержали американца, который нелегально пересек границу

Гражданин США пытался незаконно въехать в Белоруссию в пустом вагоне, но был задержан силовиками. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Государственный таможенный комитет Белоруссии.

Таможенники из Минска обнаружили во время досмотра, что в поезде, который въехал в страну из Литвы, находится нарушитель границы.

«Двадцатисемилетний гражданин США перемещался из Литвы в одном из порожних вагонов железнодорожного состава сообщением Кена — Молодечно, — указали силовики.

Нарушителя немедленно задержали. Затем его передали погранслужбе, которая сейчас ведет разбирательство по делу о нарушении границы.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Лукашенко заявил, что полмира мечтает о такой «диктатуре», которая установлена в стране. По его утверждению, в государстве принципы демократии соблюдаются лучше, чем там, где себя считают оплотом свободного мира. Такое заявление белорусский лидер сделал после очередных выборов, по итогам которых Лукашенко вновь стал главой государства.