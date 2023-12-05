«Украинцы что-то задумывают»: политолог раскрыл, какие провокации могут устроить ВСУ под Новый год

Регулярно Киев посылает беспилотники на территории российских городов. Как известно, ВСУ особенно любят активизироваться в праздники и начисто отметают предложения России о временном перемирии.

Ждать ли от украинцев провокаций под Новый год, нам рассказал политолог и журналист Борис Межуев. По словам эксперта, ответ на этот вопрос скорее утвердительный.

«Запад вынуждает Украину вести переговоры. Но у Киева далеко не та армия, в которой все жестко подчиняются единому начальнику. Там есть внутренний конфликт, и наверняка среди представителей военного командования и не только есть силы, которые будут стремиться омрачить россиянам праздники», — заметил Межуев.

Политолог уверен: ВСУ захотят показать, что будут срывать всевозможные договоренности, и дадут понять россиянам, что удары не прекратятся. По наблюдениям нашего эксперта, как только возникают дипломатические подвижки, они превращаются в прекрасное поле для провокаций.

«Я думаю, в ближайшие полгода мы будем иметь дело с запусками БПЛА или попытками взрывов инфраструктуры. Тем не менее, мы видим, что дроны до Москвы уже не долетают из-за усиленной защиты — это приятный факт. Так что украинцы наверняка что-то задумывают, но, скорее всего, не готовят нечто существенное», — предположил Межуев, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как сказал эксперт, под угрозой окажутся все регионы западнее Москвы и те, которые граничат с Украиной и Донбассом: Курская, Белгородская и Воронежская области. А те дроны, которые не долетают до столицы, могут ударить, например, по Калуге. Однако наши военные возможные провокации предусматривают заранее и сделают все, чтобы обеспечить безопасность территорий.

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