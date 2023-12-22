Украинцы из миномета обстреляли Шебекино: что известно об атаке

ВСУ нанесли очередной удар по Белгородской области днем пятницы, 22 декабря. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, вели обстрел ВСУ из миномета, и обстреляли они окраину города Шебекино. К счастью, среди мирного населения никто не пострадал.

Но есть повреждения: фасад и окна частного жилого дома. На месте уже присутствуют члены комиссии, которые оценят ущерб, после чего начнутся восстановительные работы.