Украинцы нанесли удар по Донецку ракетами нового типа

ВСУ нанесли удар по Донецку 30 ноября 2023 года новыми ракетами. Речь идет, как сообщают в представительстве ДНР в СЦКК в четверг, о новом типе ракет JROF HEF.

Эти ракеты производились в Словакии, а найдены были после обстрела в Калининском районе Донецка. Калибр оружия составляет 122 мм.

В этих ракетах JROF HEF имеется 9 100 шариков (поражающие элементы), а дальность увеличена до 40 километров. Украине эти снаряды передали страны из блока НАТО, заявили в представительстве.