Украинцы обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами

ВСУ продолжают регулярный обстрел населенных пунктов в ДНР. Так, днем во вторник, 12 декабря, они нанесли удар по Горловке и Донецку, сообщают в представительстве ДНР в СЦКК.

Стало известно, что враг нанес удар девятью снарядами «натовского» калибра. Судя по всему, располагались ВСУ в Дзержинске, откуда и обстреливали Никитовский район Горловки, а также Куйбышевский район Донецка.

На данный момент не уточняется, есть ли в результате происшествий пострадавшие или какие-либо разрушения.