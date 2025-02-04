Украинцы обстреляли Горловку кассетными снарядами

По Горловке, что в ДНР, был нанесен удар кассетными снарядами со стороны ВСУ. Об этом сообщает представительство администрации главы и правительства республики в своем официальном телеграм-канале.

Согласно официальным данным, по Горловке украинские военные выпустили девять снарядов натовского калибра 155 мм. Из них три снаряда были кассетными. Удар пришелся по Никитовскому району Горловки, а наносился из населенного пункта с названием Плещеевка.

Также позднее были зафиксированы еще несколько снарядов также в Никитовском районе Горловки. Этот город расположен всего в 50 километрах от Донецка, и в городе есть несколько угледобывающих предприятий.

Напомним, что в результате украинского обстрела 9 января в Херсонской области погибли два человека.