В Херсонской области в результате артиллерийских обстрелов погибло два мирных жителя, еще шесть человек получили ранения.

Об этом на личной странице в одной из социальных сетей сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По информации управленца, пострадавшие были оперативно доставлены в больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Обстрелы произошли в населенных пунктах Абрикосовка и Подо-Калиновка. По словам губернатора, атаке подверглись гражданские объекты, что привело к гибели и ранениям среди мирного населения.

Сальдо отметил, что обстрелы были, вероятно, организованы артиллеристами ВСУ, не говорящими ни на украинском, ни на русском языках. Эта деталь, по его мнению, подчеркивает умышленный характер атак на гражданские цели. Местные власти призвали жителей к осторожности и напомнили о необходимости следовать указаниям экстренных служб.

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