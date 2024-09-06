Украинцы сбегают в Белоруссию, чтобы избежать призыва

«Группа мужчин планировала незаконно пересечь линию государственной границы с Республикой Беларусь через заминированную местность», — говорится в сообщении.

Как видно на представленном видео, пограничники задержали пятерых нарушителей.

Ведомство уже неоднократно заявляло о попытках мужчин, избегающих службы в ВСУ, скрыться через западные границы — Польшу, Молдову, Венгрию и Словакию.

На Украине с 24 февраля 2022 года введено военное положение, а также подписан указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. За уклонение от военной службы предусмотрено уголовное наказание — до пяти лет лишения свободы.

Ранее желающим пройти военную службу по контракту напомнили о доступных льготах.