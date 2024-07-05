Украинцы вновь атаковали Шебекино: есть пострадавший

Украинские военные продолжают обстреливать российские территорий. Так, поздним вечером пятницы, 5 июля, враг нанес удар по территории Белгородской области, сообщает в своем канале в соцсетях губернатор региона Вячеслав Гладков.

Стало известно, что в результате вражеской атаки по городу Шебекино есть пострадавший – у мужчины ушиб кисти и ссадины лица. Его на машине скорой помощи доставляют в областную больницу, уточняет Гладков.

Также сообщается, что повреждения зафиксированы и в двух многоквартирных домах – там от удара выбило стекла, а осколки посекли машину, которая стояла неподалеку. Но пока на данный момент говорить о точных последствиях рано – подомовой обход начнется в светлое время. Другие подробности уточняются.