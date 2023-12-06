Украинцы выпустили ракеты по Горловке

ВСУ продолжают обстреливать ракетами населенные пункты в ДНР. Так, около 21:50 вечера среды, 6 декабря, они ударили по Горловке.

Подробности привело представительство Республики в СЦКК. Уточняется, что всего было выпущено пять ракет. Судя по всему, стреляли украинцы из населенного пункта Дзержинск, а удар пришелся в центральный район Горловки.

Из какого именно РСЗО украинцы наносили удар по Горловке, пока не сообщается. На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие или какие-либо разрушения.