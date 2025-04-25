МИД России увидел украинский след в убийстве генерал-лейтенанта Москалика

В Москве не исключают, что за взрывом в Балашихе, в результате которого погиб генерал Москалик, могут стоять украинские спецслужбы. Об этом пишет РИА Новости.

Следственный комитет продолжает расследование громкого убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, погибшего в результате взрыва самодельного устройства в Балашихе. По предварительным данным, в состав бомбы входили поражающие элементы, что указывает на подготовленный и целенаправленный теракт.

СК завел уголовное дело сразу по двум статьям — об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ, а само расследование передано в центральный аппарат ведомства. На фоне этого последовало заявление МИД России, где не исключается, что за атакой могут стоять украинские спецслужбы. Официальное заявление об этом сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ведомстве напомнили, что Москалик был знаком Киеву по своей прежней деятельности в рамках минской контактной группы и «нормандского формата». Его ликвидацию в Москве рассматривают как потенциальную попытку дестабилизировать ситуацию и спровоцировать эскалацию конфликта.

Ранее момент гибели генерала Генштаба МО РФ вследствие взрыва авто попал на видео.