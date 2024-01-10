Украла более 30 банок детского питания: В подмосковном Ступино задержали женщину, совершившую кражу

Сотрудники уголовного розыска из городского округа Ступино задержали двадцативосьмилетнюю жительницу Вологодской области, подозреваемую в краже тридцати трех банок детского питания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что злоумышленница зашла в магазин детских товаров, а затем воспользовавшись отсутствием внимания персонала и посетителей, сложила в свою сумку банки с молочной смесью. После этого вышла из торгового зала, не оплатив товар. Отойдя недалеко от места совершения преступления, она продала похищенное детское питание прохожим по заниженной цене, после чего скрылась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Подозреваемую удалось задержать по месту жительства в Вологде.

Накануне стало известно, что в Подмосковье десять человек лишились российского гражданства за хранение наркотиков.