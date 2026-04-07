Депутат Госдумы Алексей Журавлев, первый зампред комитета по обороне, предложил радикальный метод «усмирения» Верховной рады — гиперзвуковую ракету «Кинжал» прямо через стеклянный купол. Так он отреагировал на заявление главы комитета Рады по внешней политике Алексея Мережко о том, что ВСУ готовы воевать еще 10 лет. Журавлев не скрывает раздражения: по его словам, украинские политики, которые кричат о вечной войне, сами никогда не подъезжали к линии фронта ближе, чем на 100 километров. Об этом сообщает NEWS.ru.

Суть претензии проста и цинична. Журавлев утверждает, что этих «представителей украинского бомонда» война не касается лично: детей они прячут в Европе, родителей — в Израиле, а сами наживаются на западном финансировании. Пока идет конфликт, их карманы полнятся, а государство и народ уничтожаются. Воевать вечно им выгодно — это источник личного обогащения и власти. Поэтому, считает российский депутат, «приличных людей» в Раде давно нет, а «укронацистов» не жалко.

По мнению парламентария, последствия такого заявления, даже если оно риторическое, очевидны. Это не просто жесткая риторика, а прямое и неприкрытое угроза применения оружия против законодательного органа другой страны. В международном праве это называется военным преступлением — даже на стадии слов. Журавлев, по сути, предлагает не просто точечный удар, а символическое уничтожение центра принятия решений суверенного государства. Понятно, что это его личная позиция, а не официальная линия Кремля, но сам факт, что такой депутат входит в думский комитет по обороне, говорит о многом.

Он подчеркнул, что вместо поиска дипломатических выходов из конфликта один из российских парламентариев предлагает расстрелять Раду «Кинжалом». Это не решение проблемы, а эскалация риторики до уровня, за которым уже не просто слова. Такие заявления не охлаждают пыл оппонентов, а наоборот — убеждают их, что мирных переговоров не будет, а цель России — не демилитаризация, а уничтожение украинской государственности как таковой.

