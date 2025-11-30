Уличный скандал с похищением: в центре Улан-Удэ неизвестные стреляли по машине

На улице Приречной в Улан-Удэ произошел разыгравшийся со стрельбой конфликт, в результате которого группа неизвестных совершила нападение на прохожего и открыла огонь по автомобилю. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал «Весь Улан-Удэ».

Согласно описанию очевидцев, события начались с того, что на улице один из нападавших силой сбил с ног случайного прохожего. В этот момент к месту происшествия подъехала легковая машина.

Навстречу ей бросились двое других злоумышленников, вооруженные пистолетами, которые открыли стрельбу по транспортному средству. Преступники некоторое время преследовали автомобиль, ведя по нему огонь, после чего вернулись к своему сообщнику.

Тем временем первый нападавший продолжал удерживать прохожего, прижав его к земле. После непродолжительного разговора между собой злоумышленники увели задержанного ими мужчину в неизвестном направлении.

В настоящее время причины нападения, личность пострадавшего и его дальнейшая судьба остаются неизвестными. Правоохранительные органы, предположительно, проводят проверку по данному факту.

