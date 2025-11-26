В Туапсе задержали пожилого мужчину после стрельбы по школьникам

В Туапсе задержали пожилого мужчину, подозреваемого в стрельбе по школьникам, сообщили «Ленте.ру» в главке МВД России по Краснодарскому краю. В результате инцидента ранение получил девятилетний мальчик — у него повреждена щека.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для проведения следственных действий. При задержании у него нашли и изъяли пистолет. Оружие направили на баллистическую экспертизу.

21 ноября на улице Шаумяна два школьника сидели на скамейке и взаимодействовали со своими мобильными устройствами. В какой-то момент рядом с ними прозвучал выстрел. Пуля попала одному из мальчиков в щеку. Ребенка в срочном порядке доставили в больницу, где ему провели операцию.

Отец пострадавшего мальчика сообщил, что это не первый случай стрельбы в их дворе. По его словам, неизвестный ранее уже открывал огонь по голубям. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и мотивы задержанного.

