Улица Донецка из-за атак БПЛА превратилась в «дорогу смерти»

Улица Бирюзова в Донецке, соединяющая 2 района в городе превратилась в «дорогу смерти» из-за того, что украинские ВС целенаправленно атакуют гражданские машины и горожан на данной дороге. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости .

Сообщается, что менее чем за неделю беспилотники ВСУ уничтожили на данной дороге 4 автомобиля, в которых находились мирные жители. Их сгоревшие остатки до сих пор находятся вместе с автомобилями на обочине, рядом с обломками военной техники.

Представители региона в СЦКК заявили о том, что данный район подвергается украинским атакам на регулярной основе. Сообщается, что накануне там был сожжен очередной автомобиль и ранены двое местных жителей. По словам начальника отдела оперативной работы СЦКК Сергей Переверзева, этот участок города стал «дорогой смерти».

Отмечается также, что жители Донецка стали всеми силами избегать проездов по улице из-за опасности. Тем не менее автобусы по ней по-прежнему ходят ,так как люди ездят на работу и расположенный рядом рынок, сообщили журналисты.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Донецк 13-ю снарядами НАТО.