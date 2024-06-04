ВСУ выпустили по Донецку 13 снарядов натовского калибра

4 июня утром представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинская армия выпустила не менее 13 снарядов натовского калибра по Кировскому и Петровскому району Донецка.

Отмечается, что попадания были зафиксированы в населенных пунктах Желанное Второе, Кураховка. ВСУ использовали снаряды калибром 155 миллиметров.

Кроме того, уточнило ведомство, украинские военные выпустили еще семь снарядов натовского калибра по Петровскому району столицы ДНР.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать и атакуют территорию РФ. С 2014-го года украинская армия обстреливает мирные кварталы ДНР и ЛНР, используя чаще всего артиллерию калибра 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО.

Ранее мы сообщали, что в небе над Белгородской областью система ПВО сбила украинский беспилотник.