Ультиматум для школьницы: медресе отказалось принимать девочку без проверки девственности
Мусульманская школа потребовала у 13-летней девочки справку о девственности
В индийском городе Морадабад разгорается скандал вокруг мусульманской школы для девочек. Администрация учебного заведения отказалась допустить 13-летнюю ученицу до занятий после каникул, потребовав предоставить так называемую «справку о девственности».
Как сообщило издание Times of India, инцидент произошел на прошлой неделе. Отец школьницы подал официальную жалобу в полицию и Управление по делам образования, обвинив руководство медресе в домогательствах, клевете и хищении денежных средств.
Мужчина пояснил, что его дочь перевели в восьмой класс в 2025 году, за что семья заплатила 35 тыс. рупий. Однако когда после коротких июльских каникул девочка вернулась в школу, сотрудник приемной и директор отказались принимать ее без соответствующего медицинского освидетельствования.
После того как семья отказалась выполнять унизительное требование, сотрудники учебного заведения оскорбили мать ребенка и настояли на переводе школьницы в другое место. Руководство школы отказалось давать комментарии по поводу произошедшего.
