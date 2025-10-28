Ультиматум для школьницы: медресе отказалось принимать девочку без проверки девственности

В индийском городе Морадабад разгорается скандал вокруг мусульманской школы для девочек. Администрация учебного заведения отказалась допустить 13-летнюю ученицу до занятий после каникул, потребовав предоставить так называемую «справку о девственности».

Как сообщило издание Times of India, инцидент произошел на прошлой неделе. Отец школьницы подал официальную жалобу в полицию и Управление по делам образования, обвинив руководство медресе в домогательствах, клевете и хищении денежных средств.

Мужчина пояснил, что его дочь перевели в восьмой класс в 2025 году, за что семья заплатила 35 тыс. рупий. Однако когда после коротких июльских каникул девочка вернулась в школу, сотрудник приемной и директор отказались принимать ее без соответствующего медицинского освидетельствования.

После того как семья отказалась выполнять унизительное требование, сотрудники учебного заведения оскорбили мать ребенка и настояли на переводе школьницы в другое место. Руководство школы отказалось давать комментарии по поводу произошедшего.

