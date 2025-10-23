Водитель-извращенец пытался сбежать из России после домогательств к ребенку

Водитель автобуса в подмосковном Красногорске, попавший на видео за рулем с одной рукой на руле, а другой — под курткой 9-летней девочки, задержан правоохранительными органами. Он пытался покинуть страну, пишет REGIONS.

Инцидент, снятый на видео в салоне маршрутного микроавтобуса № 1212к в поселке Сабурово, вызвал шок у общественности. На кадрах видно, как мужчина, управляя транспортным средством, лезет под одежду школьницы, сидевшей на соседнем сиденьи. Испуганная девочка позже вышла на остановке «Аристово».

После появления видео в Сети Минтранс Московской области провел внутреннюю проверку, идентифицировал 38-летнего водителя — гражданина одной из стран Центральной Азии — и незамедлительно уволил его. Материалы были переданы в правоохранительные органы. На следующий день мужчина был задержан сотрудниками полиции в аэропорту Домодедово при попытке покинуть территорию России.

На допросе задержанный отказался признавать свою вину, утверждая, что его действия были случайными. Следственный комитет РФ возбудил против него уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»). Ход расследования взят под личный контроль главой СК России Александром Бастрыкиным.

По данным адвоката Тимура Маршани, в случае переквалификации дела на более тяжкую статью о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы. Окончательная квалификация будет определена по результатам следствия, которое также проверяет информацию от местных жителей о возможных других подобных инцидентах с этим водителем.

Ранее сообщалось, что мужчина приставал к школьницам в кафе быстрого питания Красноярска.