Умер пострадавший в результате взрыва в Москве генерал-лейтенант Фанил Сарваров

Следственный комитет России (СКР) подтвердил гибель высокопоставленного военнослужащего в результате взрыва автомобиля в Москве и назвал одну из основных версий произошедшего.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что утром 22 декабря на ул. Ясеневой в столице было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля.

В результате полученных травм умер начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Фаниль Сарваров.

Петренко сообщила, что следствие отрабатывает различные версии убийства.

«Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами», — сказала официальный представитель ведомства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом) и ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).

По поручению председателя СКР в расследование включены опытные следователи-криминалисты центрального аппарата. На месте происшествия продолжается осмотр, назначаются судебно-медицинская и взрывотехническая экспертизы.

Сарваров занимал должность начальника Управления оперативной подготовки ВС РФ. В 2024 году указом президента ему было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.

