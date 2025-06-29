Неполадки с навигацией: рейс Москва — Калининград вернулся в Шереметьево
Летевший в Калининград Boeing 737-9GP вернулся в Москву из-за неполадок
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В воскресенье вечером командир воздушного судна авиакомпании «Россия», выполнявшего перелет из Москвы в Калининград, принял решение о срочном возврате в аэропорт Шереметьево. Информация об этом появилась в телеграм-канале Baza.
Основанием для такого решения послужила неспособность самолета Boeing 737-9GP соответствовать необходимым навигационным параметрам. Это указывает на то, что лайнер не обеспечивал требуемую надежность и точность, критически важные для определенного этапа полета.
Возможные причины включают сбои в работе бортового оборудования, сложности с приемом сигналов от наземных навигационных систем и другие факторы.
Прежде чем было принято решение о возвращении, самолет находился в воздухе полтора часа. В настоящий момент он благополучно совершил посадку в московском аэропорту.
Ранее сообщалось, что Nesma Airlines запустила чартерные рейсы из Волгограда в Хургаду.