Неполадки с навигацией: рейс Москва — Калининград вернулся в Шереметьево

В воскресенье вечером командир воздушного судна авиакомпании «Россия», выполнявшего перелет из Москвы в Калининград, принял решение о срочном возврате в аэропорт Шереметьево. Информация об этом появилась в телеграм-канале Baza.

Основанием для такого решения послужила неспособность самолета Boeing 737-9GP соответствовать необходимым навигационным параметрам. Это указывает на то, что лайнер не обеспечивал требуемую надежность и точность, критически важные для определенного этапа полета.

Возможные причины включают сбои в работе бортового оборудования, сложности с приемом сигналов от наземных навигационных систем и другие факторы.

Прежде чем было принято решение о возвращении, самолет находился в воздухе полтора часа. В настоящий момент он благополучно совершил посадку в московском аэропорту.

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