Умер третий пострадавший при пожаре на фабрике «Свеча» в Башкирии

В медицинском учреждении зафиксирована еще одна смерть пострадавшего в результате пожара, случившегося на производстве «Свеча» в городе Салавате, Республика Башкортостан. Информация об этом поступила в понедельник от пресс-службы регионального управления МЧС.

Как сообщили представители ведомства, в больнице скончался 44-летний мужчина, получивший значительные повреждения и сильные ожоги в ходе происшествия в Салавате.

Этот летальный исход в реанимационном отделении увеличил общее количество погибших в результате трагедии до трех человек.

Недавно стало известно о гибели 51-летнего сотрудника предприятия, получившего серьезные ожоги. Помимо этого, после 10-часовой поисковой операции из-под завалов было извлечено тело 46-летнего рабочего парафинового завода.

Ранее сообщалось, что три человека сгорели заживо при пожаре в частном доме в Подмосковье.